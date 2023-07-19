«Это не конец»: Пригожин и Уткин обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»
Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал видео с Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным, по позывному которого ЧВК и получила название «Группа Вагнера».
«Это не конец - это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро. Ну и… Welcome to hell!», - обращается к «Вагнерам» Уткин под всеобщее ликование.
Видео снято во время передачи флага ЧВК с базы в поселке Молькино Краснодарского края, которая вскоре официально прекратит свое существование. Отмечается, что база будет полностью закрыта в воскресенье, 30 июля. Как известно, часть бойцов «Вагнера» уже передислоцировалась в Белоруссию.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поделился планами на будущее, развитием его военной компании, а также признался, что был вынужден продать ряд активов для того, чтобы расплатиться с частью скопившихся долгов, передает «Радиоточка НСН».
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