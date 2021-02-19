Украина сообщила о сроках решения вопроса о членстве в ЕС

Вопрос о членстве Украины в составе Евросоюза решится до конца текущего десятилетия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совещании по вопросам стратегии европейской и евроатлантической интеграции, передает «Радио свобода» (СМИ признано «иноагентом» по решению Минюста РФ).

В ходе совещания политики обсудили выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В список своих целей Украины включила достижение критериев приобретения полноправного членства в НАТО и синхронизацию с европейским «Зеленым курсом».