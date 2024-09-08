Украина сконцентрировала у границы с Белоруссией группировку в 14 тысяч человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали у границы с Белоруссией группировку в 14 тысяч человек, заявил в эфире телеканала ОНТ госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

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Он назвал оправданным решение Минска усилить южное операционное направление. Вольфович отметил, что белорусская группировка у границы с Украиной составляет 4,5 тысячи человек.

Минск никогда не высказывал упреков, угроз и претензий по отношению к Киеву, подчеркнул госсекретарь Совбеза республики.

Белорусские военные в ночь на 5 сентября зафиксировали факт нарушения воздушного пространства. Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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