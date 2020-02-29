Украина решила отказаться от Дня Победы 9 мая
Киев принял решение не отмечать День Победы 9 мая. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24». Видеозапись размещена на канале в Youtube.
Украина, как и страны Европы, спустя 75 лет, готова признать причины Второй мировой войны. По словам Пристайко, европейские государства «готовы друг друга простить».
«Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», — цитирует главу украинского МИД Газета.ru.
В настоящее время на Украине отмечается День памяти и примирения, который приходится на 8 мая. Праздник учрежден в 2015 году, напоминает RT.
Ранее НСН писала, что партия Порошенко потребовала от Зеленского прояснить ситуацию с поездкой на парад Победы
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