Украина разорвала еще одно соглашение в рамках СНГ

Киевский режим объявил о выходе в одностороннем порядке из ещё одного соглашения в рамках Содружества независимых государств - о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Такое решение приняло правительство Украины.

Документ был подписан в 1992 году. Стороны согласились координировать свои действия в данной области, а также в плане подготовки кадров и работы учебных заведений связи.

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Как утверждают в Киеве, за время действия соглашения оно не было реализовано на практике для Украины. В кабинете министров заявили, что аннулирование данных договорённостей в рамках СНГ не скажется на интересах граждан незалежной.

В прошлом году украинские власти объявили о предстоящей денонсации семи международных договоров, заключенных ранее в рамках СНГ.

С 1 апреля 2019 года по инициативе Киева перестал действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:СоглашениеУкраинаСНГ
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