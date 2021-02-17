Украина разорвала еще одно соглашение в рамках СНГ

Киевский режим объявил о выходе в одностороннем порядке из ещё одного соглашения в рамках Содружества независимых государств - о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Такое решение приняло правительство Украины.

Документ был подписан в 1992 году. Стороны согласились координировать свои действия в данной области, а также в плане подготовки кадров и работы учебных заведений связи.