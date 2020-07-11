Украина раскрыла срок «возвращения» Донбасса

Четверть века потребуется Украине, чтобы вернуть отдельные районы Донецкой и Луганской областей, заявил вице-премьер страны по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает «НВ».

Он считает, что 25 лет реинтеграции Донбасса потребуется, чтобы преодолеть «разрушения того раздора в головах, который там есть».

«Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться», — считает вице-премьер-министр.

Царев: не нужно обманывать жителей Донбасса, регион не присоединят к РФ

По мнению политика, жители Донбасса «в 20 лет ненавидят Украину, а хотят жить в Советском Союзе». Резников прогнозирует долгое противостояние с Донбассом.

«Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, — эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей», — считает Резников.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе в 2014 году. После того, как ДНР и ЛНР провозгласили независимость от Киева, власти Украины провели против них силовую. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса. Кремль отвергает претензии Киева.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Авдеевка. Фото с сайта Sharij.net.
ТЕГИ:УкраинаДонбассВойна В Донбассе
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры