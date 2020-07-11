Украина раскрыла срок «возвращения» Донбасса

Четверть века потребуется Украине, чтобы вернуть отдельные районы Донецкой и Луганской областей, заявил вице-премьер страны по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает «НВ».

Он считает, что 25 лет реинтеграции Донбасса потребуется, чтобы преодолеть «разрушения того раздора в головах, который там есть».

«Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться», — считает вице-премьер-министр.