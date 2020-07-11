Украина раскрыла срок «возвращения» Донбасса
Четверть века потребуется Украине, чтобы вернуть отдельные районы Донецкой и Луганской областей, заявил вице-премьер страны по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает «НВ».
Он считает, что 25 лет реинтеграции Донбасса потребуется, чтобы преодолеть «разрушения того раздора в головах, который там есть».
«Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться», — считает вице-премьер-министр.
По мнению политика, жители Донбасса «в 20 лет ненавидят Украину, а хотят жить в Советском Союзе». Резников прогнозирует долгое противостояние с Донбассом.
«Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, — эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей», — считает Резников.
Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе в 2014 году. После того, как ДНР и ЛНР провозгласили независимость от Киева, власти Украины провели против них силовую. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса. Кремль отвергает претензии Киева.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
721 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
11 205+188 / сут.
Выздоровели
497 тыс.+8 378 / сут.
- Роскосмос ответил Маску на английском языке о Сергее Королеве
- Российским школьникам старше 10 лет предоставили скидку на поездки в Крым летом
- ВОЗ констатировала рекордную вспышку коронавируса
- В МВД заявили об организации массовых митингов командой Фургала
- Губерниев прокомментировал назначение Майгурова на пост президента СБР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru