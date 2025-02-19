Украина продолжит работу с США по соглашению о редкоземельных металлах

Украина не собирается прекращать сотрудничество с США в рамках соглашения о редкоземельных металлах, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, в ходе последней встречи в Мюнхене было достигнуто соглашение о продолжении работы над этим проектом, и Украина намерена выполнить свои обязательства.

Трамп назвал Зеленского отказавшимся от проведения выборов диктатором

Стефанишина подчеркнула, что несмотря на критику президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, работа над соглашением будет продолжена.

19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором» из-за его отказа проводить выборы на фоне низких рейтингов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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