Украина продолжит работу с США по соглашению о редкоземельных металлах
Украина не собирается прекращать сотрудничество с США в рамках соглашения о редкоземельных металлах, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
По ее словам, в ходе последней встречи в Мюнхене было достигнуто соглашение о продолжении работы над этим проектом, и Украина намерена выполнить свои обязательства.
Стефанишина подчеркнула, что несмотря на критику президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, работа над соглашением будет продолжена.
19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором» из-за его отказа проводить выборы на фоне низких рейтингов, передает «Радиоточка НСН».
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