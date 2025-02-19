Украина продолжит работу с США по соглашению о редкоземельных металлах

Украина не собирается прекращать сотрудничество с США в рамках соглашения о редкоземельных металлах, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, в ходе последней встречи в Мюнхене было достигнуто соглашение о продолжении работы над этим проектом, и Украина намерена выполнить свои обязательства.