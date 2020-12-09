СМИ: Украина продлит закон об особом статусе Донбасса еще на год

Верховная рада готовится принять на следующей неделе законопроект, который продлевает действие закона об особом статусе Донбасса до конца декабря следующего года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники из украинского парламента.

Среди депутатов, внесших законопроект – глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко.

В своем Telegram Корниенко пояснил, что принятие законопроекта будет способствовать продолжению переговоров украинской делегации в Минске.

Закон об особом статусе Донбасса впервые был принят при президенте Петре Порошенко в 2014 году. Согласно документу, Луганская и Донецкая области объявляются неподконтрольными Киеву территориями – после вывода войск в них проводятся выборы в местные органы власти.