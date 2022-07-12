Украина присоединилась к программе технологического сотрудничества НАТО

«Украина теперь в качестве ассоциированного члена получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов», - приводит РИА Новости слова Резникова.

Он отметил, что Украина имеет мощный IT потенциал и является достойным союзником НАТО. Резников выразил уверенность в том, что страна привнесет «свою экспертизу в развитие коллективной безопасности».

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО поддерживает стремление Украины присоединиться к альянсу, однако для ее вступления требуется консенсус всех стран-членов.

