Украина присоединилась к программе технологического сотрудничества НАТО
Украина стала ассоциированным членом программы взаимосовместимости (MIP), реализующей технологическое сотрудничество армий государств-членов Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Украина теперь в качестве ассоциированного члена получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов», - приводит РИА Новости слова Резникова.
Он отметил, что Украина имеет мощный IT потенциал и является достойным союзником НАТО. Резников выразил уверенность в том, что страна привнесет «свою экспертизу в развитие коллективной безопасности».
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО поддерживает стремление Украины присоединиться к альянсу, однако для ее вступления требуется консенсус всех стран-членов.
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