Украина приостановит импорт зерна в Польшу из-за проблем местных фермеров

Украина, учитывая озабоченность Варшавы, решила прервать поставки своего зерна в Польшу. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс. По его словам, Киев сохранит только транзит данной продукции в другие страны Европы.

Как утончил глава польского Минсельхоза, наибольшую головную боль местным фермерам доставляли украинские пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник. При этом транзит зерна через польскую территорию будет находиться под жёстким контролем, отмечает RT.