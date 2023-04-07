Украина приостановит импорт зерна в Польшу из-за проблем местных фермеров
Украина, учитывая озабоченность Варшавы, решила прервать поставки своего зерна в Польшу. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс. По его словам, Киев сохранит только транзит данной продукции в другие страны Европы.
Как утончил глава польского Минсельхоза, наибольшую головную боль местным фермерам доставляли украинские пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник. При этом транзит зерна через польскую территорию будет находиться под жёстким контролем, отмечает RT.
Ранее лидеры нескольких стран Евросоюза призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен предпринять активные шаги для урегулирования кризиса, вызванного волной зерна с Украины. Это привело к финансовым потерям фермеров восточных стран ЕС.
В мае прошлого года ЕС отменила все пошлины для украинского зерна в качестве меры поддержки Киева. Это привело к демпингу цен.
Между тем в России звучат предложения не продлевать зерновую сделку, так как суда, которые приходят в Одессу за зерном, могут использоваться для поставок вооружений Киеву. Такую точку зрения в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» озвучил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
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