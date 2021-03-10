Украина представит новый план по Донбассу до конца марта

Как сообщает портал «Страна.ua», Арестович предположил, что у России есть несколько вариантов действий в конфликте. Представитель Киева считает, что российская сторона может принять новую инициативу по реализации кластеров мирного урегулирования, отказаться от нее и «перейти к провоцированию», или же «сохранять воинственную риторику», продолжая участвовать в переговорах по ситуации в Донбассе.

Арестович считает, что ключевой момент в урегулировании на востоке Украины — реакция Кремля на предложения по кластерам мирного процесса, которые будут представлены в ближайшие недели.

«Тогда станет ясно: решился ли Кремль на принципиальное противостояние с ЕС и США или сохраняет прежние форматы урегулирования конфликта на востоке Украины», — заявил советник.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что власти страны доработали предложенный Францией и Германией план мирного урегулирования на Донбассе. Документ ожидает одобрения со стороны России.

