Украина представит новый план по Донбассу до конца марта

Новый план мирного урегулирования ситуации в Донбассе представят до конца марта, заявил советник по информационной политике делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Украина доработала план урегулирования конфликта в Донбассе

Как сообщает портал «Страна.ua», Арестович предположил, что у России есть несколько вариантов действий в конфликте. Представитель Киева считает, что российская сторона может принять новую инициативу по реализации кластеров мирного урегулирования, отказаться от нее и «перейти к провоцированию», или же «сохранять воинственную риторику», продолжая участвовать в переговорах по ситуации в Донбассе.

Арестович считает, что ключевой момент в урегулировании на востоке Украины — реакция Кремля на предложения по кластерам мирного процесса, которые будут представлены в ближайшие недели.

«Тогда станет ясно: решился ли Кремль на принципиальное противостояние с ЕС и США или сохраняет прежние форматы урегулирования конфликта на востоке Украины», — заявил советник.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что власти страны доработали предложенный Францией и Германией план мирного урегулирования на Донбассе. Документ ожидает одобрения со стороны России.

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ФОТО: Дэн Леви/РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассВойна В ДонбассеУкраина
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