Экзитпол: «Оппозиционная платформа» лидирует на выборах в Донецкой области
Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) побеждает на местных выборах в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного исследовательской группой «Социомодус».
В соответствии с опросом, 42,1% избирателей Донецкой области отдали свои голоса за ОПЗЖ, 10,2% жителей Донецкой области отдали предпочтение президентской партии «Слуга народа», ещё 5,5% – партии «Оппозиционный блок».
Всего в рамках экзитпола опросили 23,66 тысячи избирателей в Донецкой области. Статистическая погрешность составляет 1,4%.
На Украине 25 октября прошли местные выборы. Параллельно с этим граждане могли участвовать во всеукраинском опросе, который ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.
Согласно опросу, 81% граждан высказались за пожизненное заключение за коррупцию в особо крупном размере. Создание на территории Донбасса свободной экономической зоны поддержали 45% опрошенных. Кроме того, 70% высказались за легализацию медицинской марихуаны для лечения боли у тяжелобольных.
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