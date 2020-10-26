Экзитпол: «Оппозиционная платформа» лидирует на выборах в Донецкой области

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) побеждает на местных выборах в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного исследовательской группой «Социомодус».

В соответствии с опросом, 42,1% избирателей Донецкой области отдали свои голоса за ОПЗЖ, 10,2% жителей Донецкой области отдали предпочтение президентской партии «Слуга народа», ещё 5,5% – партии «Оппозиционный блок».

Всего в рамках экзитпола опросили 23,66 тысячи избирателей в Донецкой области. Статистическая погрешность составляет 1,4%.

На Украине 25 октября прошли местные выборы. Параллельно с этим граждане могли участвовать во всеукраинском опросе, который ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.

Согласно опросу, 81% граждан высказались за пожизненное заключение за коррупцию в особо крупном размере. Создание на территории Донбасса свободной экономической зоны поддержали 45% опрошенных. Кроме того, 70% высказались за легализацию медицинской марихуаны для лечения боли у тяжелобольных.

