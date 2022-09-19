Украина пообещала бесплатно отправить 50 тысяч тонн зерна в африканские страны
Кабмин Украины принял решение бесплатно отправить 50 тысяч тонн зерна в голодающие африканские страны Эфиопию и Сомали. Об этом сообщается в постановлении правительства.
Как указано в документе, зерно из своих запасов выделит АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины». После этого резервный фонд госбюджета вернёт фирме 420 миллионов гривен (примерно 683 миллиона рублей).
Согласно постановлению, МИД страны должен договориться с ООН по поводу дальнейших вопросов логистики, а также оплаты перевозки зерна из Одесского морского торгового порта в гавани Эфиопии и Сомали за счет международных организаций.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что большинство поставок украинского зерна, осуществляемых при помощи ЕС, предназначены для бедных стран. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В свою очередь президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что Украина вывозит зерно в страны Европы, а не в бедные страны. «Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически всё зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза», — отметил он. По словам российского лидера, в беднейшие страны отправилось только два корабля с зерном.
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