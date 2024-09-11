США выделят $325 миллионов Украине на восстановление энергоинфраструктуры

США выделят более $700 млн дополнительной помощи Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев.

Из этой суммы $325 млн пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры, $290 млн — на гуманитарную помощь, включая лекарства, продукты и воду. Также $102 млн направят на разминирование украинских территорий. Общий объем финансирования составит около $717 млн.

Блинкен и глава МИД Британии прибыли на Украину

11 сентября 11 сентября в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Их визит связан с участием в саммите «Крымская платформа», организованном Украиной.

На мероприятие также приехали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и председатель Сената Чехии Милош Выстрчил, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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