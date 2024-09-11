США выделят $325 миллионов Украине на восстановление энергоинфраструктуры

11 сентября 11 сентября в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Их визит связан с участием в саммите «Крымская платформа», организованном Украиной.

На мероприятие также приехали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и председатель Сената Чехии Милош Выстрчил, передает «Радиоточка НСН».