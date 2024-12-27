Украина получила первую партию СПГ из США объемом 100 млн кубометров
Украина получила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) от США. Об этом сообщает крупнейший частный энергетический холдинг страны ДТЭК.
Груз, состоящий из 100 млн кубометров газа, был доставлен на СПГ-терминал в Ревитусе в Греции в пятницу утром.
По информации компании, поставка была осуществлена судном Gaslog Savannah, которое пришвартовалось в Греции.
Партия газа составила 1 тераватт-час энергии. Эта поставка стала первой частью более крупного контракта с США. Поставка пришла за несколько дней до завершения Украиной соглашения по транспортировке российского газа через свою территорию в Европейский Союз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru