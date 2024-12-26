Путин заявил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу через Польшу

По словам российского лидера, маршрут «Ямал — Европа», проходящий через территорию Польши, остается рабочим и может быть запущен в любое время.

В рамках саммита также состоялись заседания ВЕЭС, на которых лидеры стран ЕАЭС обсудили перспективы углубления интеграции и развитие единого рынка, передает «Радиоточка НСН».

