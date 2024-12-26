Путин заявил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу через Польшу

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова продолжить поставки газа в Европейский Союз через Польшу, уточнив, что этот маршрут остается действующим.

Во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области Путин пояснил, что Польша закрыла газопровод, но технически он функционирует и может быть активирован.

Путин заявил о своей предсказуемости и стабильности в действиях

По словам российского лидера, маршрут «Ямал — Европа», проходящий через территорию Польши, остается рабочим и может быть запущен в любое время.

В рамках саммита также состоялись заседания ВЕЭС, на которых лидеры стран ЕАЭС обсудили перспективы углубления интеграции и развитие единого рынка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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