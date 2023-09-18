Украина подала иски в ВТО против трех стран из-за запрета поставок зерна

О подаче исков в понедельник заявили в министерстве экономики Украины. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В министерстве выразили надежду, что указанные страны снимут ограничения в отношении украинского зерна. В Киеве пожаловались на значительные убытки фермеров из-за запрета.

Еврокомиссия 15 сентября разрешила не продлевать ограничения на ввоз украинского зерна. Власти Польши, Словакии и Венгрии в одностороннем порядке оставили запрет в силе, напоминает «Радиоточка НСН».

