Приграничные страны Евросоюза не согласились с предложениями Украины по экспорту зерна
Предложения Украины по отправке зерна в Евросоюз сочли неприемлемыми ее соседи, сообщило со ссылкой на источники Польское агентство печати.
Отмечается, что речь идет о ввозе украинского зерна, предполагающем систему разрешений на экспорт. По мнению граничащих с Киевом стран Евросоюза, такое предложение недостаточно.
Более того, отметило агентство, предложения Киева возмутили Варшаву. Польские власти полагают, что такие меры нельзя назвать решением проблем, связанных с экспортом зерна из Украины.
Ранее сообщалось, что Французские власти намерены затратить 40 млн евро на экспорт зерна из Украины в Судан и Нигерию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru