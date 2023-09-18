Приграничные страны Евросоюза не согласились с предложениями Украины по экспорту зерна

Отмечается, что речь идет о ввозе украинского зерна, предполагающем систему разрешений на экспорт. По мнению граничащих с Киевом стран Евросоюза, такое предложение недостаточно.

Более того, отметило агентство, предложения Киева возмутили Варшаву. Польские власти полагают, что такие меры нельзя назвать решением проблем, связанных с экспортом зерна из Украины.

Ранее сообщалось, что Французские власти намерены затратить 40 млн евро на экспорт зерна из Украины в Судан и Нигерию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

