Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское. Об этом говорится в сообщении Минэнерго Украины.

Отмечается, что на создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти за три года.

Также сообщается, что в стране уже стартовало производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), работа над проектом ведется в сотрудничестве с одной из американских компаний.