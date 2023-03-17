Украина планирует начать производство ядерного топлива

Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское. Об этом говорится в сообщении Минэнерго Украины.

Отмечается, что на создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти за три года.

Также сообщается, что в стране уже стартовало производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), работа над проектом ведется в сотрудничестве с одной из американских компаний.

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Три страны Евросоюза блокируют принятие санкций против российского сектора атомной энергетики, сообщило ранее агентство РАР со ссылкой на источник в структурах ЕС. Как отмечается, Париж, Будапешт и София заинтересованы в продолжении сотрудничества с российской компанией «Росатом».

Во Франции атомные электростанции используют российское ядерное топливо, в Венгрии Россия строит два новых блока АЭС в Пакше, а в Болгарии обеспокоены нарушением российских поставок.

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