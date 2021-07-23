Украина озвучила требования к Западу из-за «Северного потока – 2»

Украина ожидает принятия ряда энергетических решений Западом, что будет гарантировать сохранение транзита и продолжение отношений в рамках трехстороннего контракта. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, Киев также рассчитывает получить гарантии, касающиеся территориальной целостности страны и суверенитета.

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Стефанишина отметила, что Украина требует выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что «Газпром» готов продолжить транспортировку газа через Украину после 2024 года, исходя из целесообразности и техсостояния украинской ГТС, заявил председатель правления компании Алексей Миллер. По его словам, российская сторона готова и увеличить объёмы транзита, но вопрос закупок энергосырья должен решаться на рыночных условиях, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСеверный Поток-2
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