Украина озвучила требования к Западу из-за «Северного потока – 2»

Украина ожидает принятия ряда энергетических решений Западом, что будет гарантировать сохранение транзита и продолжение отношений в рамках трехстороннего контракта. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, Киев также рассчитывает получить гарантии, касающиеся территориальной целостности страны и суверенитета.