Украина ожидает поставку системы ПВО NASAMS из Канады до конца года
Украина ожидает прибытие первой системы ПВО NASAMS от Канады к концу 2024 года, сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
По его словам, Трюдо подтвердил отправку системы, которую Канада заказала специально для нужд Украины.
Российские власти неоднократно заявляли, что поставки оружия Украине только усугубляют конфликт и привлекают НАТО к прямому участию. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки вооружения на украинскую территорию Россия рассматривает как легитимную военную цель.
В Кремле также подчеркнули, что вооружение Украины западными странами лишь усложняет перспективы дипломатических переговоров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru