Украина ожидает поставку системы ПВО NASAMS из Канады до конца года

Украина ожидает прибытие первой системы ПВО NASAMS от Канады к концу 2024 года, сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По его словам, Трюдо подтвердил отправку системы, которую Канада заказала специально для нужд Украины.

США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS

Российские власти неоднократно заявляли, что поставки оружия Украине только усугубляют конфликт и привлекают НАТО к прямому участию. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки вооружения на украинскую территорию Россия рассматривает как легитимную военную цель.

В Кремле также подчеркнули, что вооружение Украины западными странами лишь усложняет перспективы дипломатических переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Wikipedia
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