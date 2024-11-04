Украина ожидает поставку системы ПВО NASAMS из Канады до конца года

Российские власти неоднократно заявляли, что поставки оружия Украине только усугубляют конфликт и привлекают НАТО к прямому участию. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки вооружения на украинскую территорию Россия рассматривает как легитимную военную цель.

В Кремле также подчеркнули, что вооружение Украины западными странами лишь усложняет перспективы дипломатических переговоров, передает «Радиоточка НСН».

