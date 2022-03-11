Украина отказалась от закупки российского ядерного топлива

Украина отказалась от закупок российского ядерного топлива. Об этом сообщает «Энергоатом».

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«"Энергоатом" полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Оператор всех действующих на Украине атомных электростанций принял такое решение на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, пишет РИА ФАН.

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