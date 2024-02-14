Украина отказалась от услуг компаний из списка «спонсоров войны»

Он заявил, что признанные «спонсорами войны» компании не допустят к торгам на поставки продуктов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бигунец отметил, что к торгам также не допустят компании, связанные с Россией или Белоруссией. Также исключены организации, нарушившие ранее взятые на себя обязательства.

В январе 2024 года Украина внесла в список «спонсоров войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway. Причиной названо продолжение работы на российском рынке, передает «Радиоточка НСН».

