Украина отказалась от услуг компаний из списка «спонсоров войны»
Украина не будет обращаться к компаниям из списка «спонсоров войны» за помощью с поставкой продуктов для вооруженных сил страны, заявил представитель национального государственного оператора тыла Дмитрий Бигунец. Его слова приводит издание «Лига».
Он заявил, что признанные «спонсорами войны» компании не допустят к торгам на поставки продуктов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Бигунец отметил, что к торгам также не допустят компании, связанные с Россией или Белоруссией. Также исключены организации, нарушившие ранее взятые на себя обязательства.
В январе 2024 года Украина внесла в список «спонсоров войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway. Причиной названо продолжение работы на российском рынке, передает «Радиоточка НСН».
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