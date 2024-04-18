Киберэксперт: запеленговать 100% летящих с передовой дронов невозможно
Все летящие с передовой беспилотники невозможно запеленговать из-за сложно учитываемых дополнительных обстоятельств, заявил эксперт в области кибербезопасности Дмитрий Борощук.
Он отметил, что контроль радиоэфира не всегда помогает зафиксировать беспилотник. Помимо прочего, этому мешают вышки мобильной связи, сказал Борощук.
Специалист указал на большой процент ложных срабатываний в видеоаналитике. Создать невидимую границу пеленга также невозможно, констатировал он.
«Всегда есть какое-то условие, которое мешает это сделать на 100%», - цитирует Борощука «Газета.Ru».
Ранее в России создали обманную систему защиты «Лодырь» для операторов FPV-дронов, передает «Радиоточка НСН».
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