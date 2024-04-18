Киберэксперт: запеленговать 100% летящих с передовой дронов невозможно

Все летящие с передовой беспилотники невозможно запеленговать из-за сложно учитываемых дополнительных обстоятельств, заявил эксперт в области кибербезопасности Дмитрий Борощук.

«Ростех» начал поставки военным комплекса «Гроза» для борьбы с FPV-дронами

Он отметил, что контроль радиоэфира не всегда помогает зафиксировать беспилотник. Помимо прочего, этому мешают вышки мобильной связи, сказал Борощук.

Специалист указал на большой процент ложных срабатываний в видеоаналитике. Создать невидимую границу пеленга также невозможно, констатировал он.

«Всегда есть какое-то условие, которое мешает это сделать на 100%», - цитирует Борощука «Газета.Ru».

Ранее в России создали обманную систему защиты «Лодырь» для операторов FPV-дронов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры