Украина обратилась в ФИФА из-за показа территорий страны без Крыма
Украинская ассоциация футбола выразила протест из-за отображения карты на церемонии жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, которая прошла 13 декабря 2024 года.
На видеозаписи процедуры жеребьевки, опубликованной ФИФА, Крым был показан как территория, не входящая в состав Украины.
В своем заявлении УАФ сообщила, что направила письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Граффстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса, выразив обеспокоенность по поводу «недопустимого политического послания».
то не первый случай, когда УАФ поднимала этот вопрос. В 2023 году ассоциация уже требовала исключения Российского футбольного союза из-за участия крымских клубов в третьем по силе российском дивизионе, передает «Радиоточка НСН».
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