Украина обратилась в ФИФА из-за показа территорий страны без Крыма

В своем заявлении УАФ сообщила, что направила письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Граффстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса, выразив обеспокоенность по поводу «недопустимого политического послания».

то не первый случай, когда УАФ поднимала этот вопрос. В 2023 году ассоциация уже требовала исключения Российского футбольного союза из-за участия крымских клубов в третьем по силе российском дивизионе, передает «Радиоточка НСН».

