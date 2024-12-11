ФИФА утвердила места проведения чемпионатов мира в 2030 и 2034 годах

Уточняется, что игры мундиаля, который состоится через шесть лет, пройдут в Марокко, Португалии, Испании, Парагвае и Аргентине, а также в Уругвае, где в 1930 году прошло первое в истории мировое первенство.

В 2034 году чемпионат мира по футболу пройдёт в Саудовской Аравии. Из-за климатических условий турнир проведут зимой - по аналогии с мундиалем в Катаре в 2022 году.

Также было подтверждено, что игры чемпионата мира 2026 года примут США, Канада и Мексика.

Ранее сборная России из-за санкций ФИФА и УЕФА пропустила несколько крупных международных турниров, включая чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

