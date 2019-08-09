Украина обосновала допуск российского самолета в своё небо
Украинская сторона дала разрешение российскому авиалайнеру пролететь над своей территорией во избежание аварийной ситуации. Об этом изданию «Обозреватель» рассказала пресс-секретарь государственного предприятия «Украэрорух» Руслана Данилив. Она подчеркнула, что самолет мог попасть в катастрофическое положение из-за грозы, и в этом случае на Украину посыпались бы обвинения.
Украинские авиадиспетчеры действовали в рамках международных законов и стандартов и в этом случае не могли отказать борту в изменении маршрута. Ранее, как отмечает RT, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Украину за такое решение.
Инцидент случился в среду, 7 августа. Boeing-737-800 российской авиакомпании «Глобус», выполняющей полеты под брендом S7 Airlines, следовавший из Италии в Москву, запросил пролёт над территорией Украины, чтобы избежать грозового фронта.
Он находился в воздушном пространстве страны 26 минут. Украина с 2015 года полностью запретила российским авиакомпаниям полёты над своей территорией. В ответ Москва ввела аналогичный запрет для украинцев.
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