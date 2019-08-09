Украина обосновала допуск российского самолета в своё небо

Украинская сторона дала разрешение российскому авиалайнеру пролететь над своей территорией во избежание аварийной ситуации. Об этом изданию «Обозреватель» рассказала пресс-секретарь государственного предприятия «Украэрорух» Руслана Данилив. Она подчеркнула, что самолет мог попасть в катастрофическое положение из-за грозы, и в этом случае на Украину посыпались бы обвинения.

Украинские авиадиспетчеры действовали в рамках международных законов и стандартов и в этом случае не могли отказать борту в изменении маршрута. Ранее, как отмечает RT, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Украину за такое решение.