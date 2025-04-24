Украина не смогла договориться о реструктуризации долга в размере $2,6 млрд
Украинское руководство не смогло договориться о реструктуризации долга в размере $2,6 млрд. Из-за этого Киев могут обязать выплатить $600 млн уже в следующем месяце. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на Минфин Украины.
В министерстве финансов заявили, что рассмотрят все доступные варианты и продолжат вести переговоры. Имеются в виду ВВП-варранты, позволяющие своим владельцам в зависимости от роста ВВП получать проценты. Из-за их сложности они не включены в согласованную Киевом в 2024 году программу реструктуризации.
В Международного валютного фонде отметили, что если проблему решить не удастся, она может серьезно помешать стабильности нынешней программы финансовой помощи на $15,5 млрд.
Зависящую от экономических показателей в 2023 году выплату, когда рост ВВП составил более указанных в соглашении 3%, следует произвести 31 мая. Если переговоры не будут результативными, Киев, в частности, сможет объявить дефолт по данной категории бумаг.
Нынешние обязательства возникли еще во время предыдущей реструктуризации долга в 2015 году, когда украинские власти, обещая прибыли в случае значительного роста экономики, пытались убедить инвесторов вложиться в экономику Украины. В Минфине указали, что ВВП-варранты разрабатывались в ныне несуществующем мире.
На Украине добавили, что экономической рост в 2023 году стал не следствием роста благосостояния, а небольшим восстановлением после спада практически на 30%, который произошел из-за начала СВО.
Украина предложила кредиторам два варианта, один из которых — полный обмен ВВП-варрантов на суверенные облигации через переоформление имеющихся облигаций. Но кредиторы готовы пойти лишь на реструктуризацию майского платежа, требуя выплатить наличными $400 млн, чтобы не более $200 млн пришлось на конвертацию.
Ранее сумма, которую Украина должна выплатить США, была пересмотрена: Белый дом снизил ее с $300 млрд до $100 млрд. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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