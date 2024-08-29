Украина не просила США о помощи после потери истребителя F-16

Украина не направляла США запросы о помощи в связи с потерей первого поставленного истребителя F-16. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она уточнила, что ей не известны детали этого инцидента и переадресовала вопросы о причинах потери самолета украинским властям.