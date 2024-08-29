Украина не просила США о помощи после потери истребителя F-16

Украина не направляла США запросы о помощи в связи с потерей первого поставленного истребителя F-16. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она уточнила, что ей не известны детали этого инцидента и переадресовала вопросы о причинах потери самолета украинским властям.

СМИ: Украинский пилот погиб при крушении F-16 во время боевого задания

О том, что ВСУ потеряли истребитель F-16, ранее сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Согласно информации издания, инцидент произошел спустя несколько недель после того, как самолет прибыл на Украину. По словам источника WSJ, истребитель не был сбит, а катастрофа произошла в результате ошибки пилота.

29 августа Генштаб Украины подтвердил потерю первого истребителя F-16 в составе ВСУ. Для установления причин происшествия была создана специальная комиссия минобороны Украины, которая в настоящее время проводит расследование на месте крушения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИстребительУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры