Украина не просила США о помощи после потери истребителя F-16
Украина не направляла США запросы о помощи в связи с потерей первого поставленного истребителя F-16. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Она уточнила, что ей не известны детали этого инцидента и переадресовала вопросы о причинах потери самолета украинским властям.
О том, что ВСУ потеряли истребитель F-16, ранее сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Согласно информации издания, инцидент произошел спустя несколько недель после того, как самолет прибыл на Украину. По словам источника WSJ, истребитель не был сбит, а катастрофа произошла в результате ошибки пилота.
29 августа Генштаб Украины подтвердил потерю первого истребителя F-16 в составе ВСУ. Для установления причин происшествия была создана специальная комиссия минобороны Украины, которая в настоящее время проводит расследование на месте крушения, передает «Радиоточка НСН».
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