СМИ: Украинский пилот погиб при крушении F-16 во время боевого задания
Украинский пилот погиб при крушении истребителя F-16 во время выполнения боевого задания 26 августа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военный источник на Украине.
По данным телеканала, ВВС Украины не считают ошибку пилота причиной гибели. Источник CNN уточнил, что инцидент еще расследуется, и Киев намерен пригласить международных экспертов для содействия в разбирательстве.
28 августа украинское издание «Страна.ua» сообщило о потере боевого летчика, который проходил обучение на F-16. Согласно некрологу, пилот Алексей Месь погиб во время выполнения задания.
Газета Wall Street Journal писала, что Украина потеряла истребитель F-16, предположительно, из-за ошибки украинского летчика, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростовской области в Шахтах загорелась подстанция
- СМИ: Украинский пилот погиб при крушении F-16 во время боевого задания
- СМИ: Актриса Орнелла Мути летит в Россию
- СМИ: Основателю Telegram Дурову не сообщили об ордере на арест во Франции
- Ежи атаковали дворец в Гатчине
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем
- СМИ: После задержания Дуров просил связаться с близким к Макрону миллиардером
- Опрос: Каждому третьему россиянину видеоигры помогают расслабиться
- СМИ: «Зенит» выкупил Соболева у «Спартака»
- Группа The Cure выпустит две новых песни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru