СМИ: Украинский пилот погиб при крушении F-16 во время боевого задания

Украинский пилот погиб при крушении истребителя F-16 во время выполнения боевого задания 26 августа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военный источник на Украине.

По данным телеканала, ВВС Украины не считают ошибку пилота причиной гибели. Источник CNN уточнил, что инцидент еще расследуется, и Киев намерен пригласить международных экспертов для содействия в разбирательстве.