СМИ: Украинский пилот погиб при крушении F-16 во время боевого задания

Украинский пилот погиб при крушении истребителя F-16 во время выполнения боевого задания 26 августа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военный источник на Украине.

По данным телеканала, ВВС Украины не считают ошибку пилота причиной гибели. Источник CNN уточнил, что инцидент еще расследуется, и Киев намерен пригласить международных экспертов для содействия в разбирательстве.

На Украине сообщили о гибели летчика ВСУ Меся, который учился пилотировать F-16

28 августа украинское издание «Страна.ua» сообщило о потере боевого летчика, который проходил обучение на F-16. Согласно некрологу, пилот Алексей Месь погиб во время выполнения задания.

Газета Wall Street Journal писала, что Украина потеряла истребитель F-16, предположительно, из-за ошибки украинского летчика, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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