Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии
Украинский Высший антикоррупционный суд взыскал системы электронного авиационного пуска, принадлежащие Минобороны Белоруссии, в пользу государства. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».
Отмечается, что соответствующий иск к белорусскому оборонному ведомству подало Министерство юстиции Украины. Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила его 21 августа.
Ранее на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с призывом национализировать все предприятия экс-президента Украины Петра Порошенко. Отмечается, что инициатива связана с его антигосударственной деятельностью. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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