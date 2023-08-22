Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии

Украинский Высший антикоррупционный суд взыскал системы электронного авиационного пуска, принадлежащие Минобороны Белоруссии, в пользу государства. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

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Отмечается, что соответствующий иск к белорусскому оборонному ведомству подало Министерство юстиции Украины. Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила его 21 августа.

Ранее на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с призывом национализировать все предприятия экс-президента Украины Петра Порошенко. Отмечается, что инициатива связана с его антигосударственной деятельностью. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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