Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии

Отмечается, что соответствующий иск к белорусскому оборонному ведомству подало Министерство юстиции Украины. Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила его 21 августа.

Ранее на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с призывом национализировать все предприятия экс-президента Украины Петра Порошенко. Отмечается, что инициатива связана с его антигосударственной деятельностью. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

