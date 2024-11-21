В Китае чиновник впервые лишился партбилета за взятки криптовалютой

Экс-директор департамента научно-технического надзора комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Яо Цянь лишился партбилета за взятки криптовалютой. Об этом сообщает РИА Новости.

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Помимо исключения из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) чиновник также был уволен с государственной должности, а его дело было передано в прокуратуру.

Отмечается, что Яо Цянь злоупотреблял надзорными полномочиями и служебным положением, и в личных интересах поддерживал конкретных бизнесменов, помогая им получать неправомерные выгоды.

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, это первый коррупционный случай в Китае, который связан с криптовалютами.

Ранее Балашихинский городской суд Московской области взыскал с признанных виновными в получении взятки в биткоинах бывших следователей Кристины Ляховенко и Марата Тамбиева свыше 7,3 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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