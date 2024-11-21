В Китае чиновник впервые лишился партбилета за взятки криптовалютой
Экс-директор департамента научно-технического надзора комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Яо Цянь лишился партбилета за взятки криптовалютой. Об этом сообщает РИА Новости.
Помимо исключения из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) чиновник также был уволен с государственной должности, а его дело было передано в прокуратуру.
Отмечается, что Яо Цянь злоупотреблял надзорными полномочиями и служебным положением, и в личных интересах поддерживал конкретных бизнесменов, помогая им получать неправомерные выгоды.
По данным гонконгской газеты South China Morning Post, это первый коррупционный случай в Китае, который связан с криптовалютами.
Ранее Балашихинский городской суд Московской области взыскал с признанных виновными в получении взятки в биткоинах бывших следователей Кристины Ляховенко и Марата Тамбиева свыше 7,3 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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