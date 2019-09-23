Украина намерена инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы
Украинское государственное учреждение "Госгидрография" предлагает провести переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте "Госгидрография", договор о российско-украинской государственной границе, заключенный в 2003 году между Украиной и Российской Федерацией не устанавливает морские границы, поэтому предлагается инициировать "на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ".
Ведомство отмечает, что установление морской границы с РФ позволит Украине полноценно реализовать свой суверенитет в пределах морской зоны, а также легально использовать морские природные ресурсы. При этом ранее "Госгидрография" сообщала, что планирует создать морской режимный район вокруг Крыма, который полностью перекроет заход иностранных, а также в некоторой мере российских судов во все порты полуострова.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с президентом Украины
- Украина намерена инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы
- Полиция Екатеринбурга взяла на контроль ситуацию с исчезновением журналиста Ura.ru
- СК назвал субъекты РФ, где чаще всего пропадают дети
- Делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии