Украина намерена инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте "Госгидрография", договор о российско-украинской государственной границе, заключенный в 2003 году между Украиной и Российской Федерацией не устанавливает морские границы, поэтому предлагается инициировать "на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ".



Ведомство отмечает, что установление морской границы с РФ позволит Украине полноценно реализовать свой суверенитет в пределах морской зоны, а также легально использовать морские природные ресурсы. При этом ранее "Госгидрография" сообщала, что планирует создать морской режимный район вокруг Крыма, который полностью перекроет заход иностранных, а также в некоторой мере российских судов во все порты полуострова.



