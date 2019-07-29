Украина начнёт «борьбу за умы» с помощью русскоязычного телеканала
Русскоязычный всемирный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам намерены запустить украинские власти. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пишут «Известия».
По его словам, создание канала будет направлено на ведение «борьбы за умы» жителей Донбасса, россиян и самих украинцев. В данный момент, отметил Тимошенко, уже разработан вариант запуска проекта, он будет должен покрывать всю русскоговорящую аудиторию по всему миру.
Отмечается, что канал будет государственным, но в него планируют включить контент частных телеканалов.
Ранее руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью НСН рассказал, почему отстранение Виктора Медведчука от работы переговорщиков по Донбассу, произошедшее накануне, было предсказуемым.
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