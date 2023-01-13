Украина начала готовить резолюцию ООН по спецтрибуналу против России
Киев готовит проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о спецтрибунале в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову.
По ее словам, в конце февраля возможно также рассмотреть резолюции об урегулировании конфликта на основе предложений Украины.
«Я сегодня утром обсуждала с партнерами широкий круг вопросов, в том числе относительно специального трибунала», — отметила дипломат.
Отмечается, что главным приоритетом на Украине считают обсуждение резолюции о мирной инициативы.
Ранее предложение Еврокомиссии о формировании международного трибунала по Украине не нашла единодушного одобрения среди руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС. Это признал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- Украина начала готовить резолюцию ООН по спецтрибуналу против России
- Советник Пушилина: ВС России окружили Артемовск
- Матвиенко заявила о важности поправок в Конституцию РФ
- Росздравнадзор прокомментировал дефицит детского «Ибупрофена» в Москве
- Синоптики рассказали о погоде в Москве на Крещение
- Сын Трампа: США утонут в долгах ради поддержки Украины
- Белый дом: секретные файлы попали в офис Байдена по ошибке
- В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с рейсом из Бангкока в Москву
- Попова заявила, что переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при «кракене»
- Россиянка Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru