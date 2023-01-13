Украина начала готовить резолюцию ООН по спецтрибуналу против России

По ее словам, в конце февраля возможно также рассмотреть резолюции об урегулировании конфликта на основе предложений Украины.

«Я сегодня утром обсуждала с партнерами широкий круг вопросов, в том числе относительно специального трибунала», — отметила дипломат.

Отмечается, что главным приоритетом на Украине считают обсуждение резолюции о мирной инициативы.

Ранее предложение Еврокомиссии о формировании международного трибунала по Украине не нашла единодушного одобрения среди руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС. Это признал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

