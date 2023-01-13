Украина начала готовить резолюцию ООН по спецтрибуналу против России

Киев готовит проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о спецтрибунале в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову.

Небензя ответил на идею Киева организовать трибунал по Украине

По ее словам, в конце февраля возможно также рассмотреть резолюции об урегулировании конфликта на основе предложений Украины.

«Я сегодня утром обсуждала с партнерами широкий круг вопросов, в том числе относительно специального трибунала», — отметила дипломат.

Отмечается, что главным приоритетом на Украине считают обсуждение резолюции о мирной инициативы.

Ранее предложение Еврокомиссии о формировании международного трибунала по Украине не нашла единодушного одобрения среди руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС. Это признал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/sanjitbakshi
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