Украина может потерять деньги от соглашения по транзиту газа

Концерн «Нафтогаз» сообщил о готовности начать работу над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года, сообщает РИА ФАН.

Согласно предложению вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича «Газпром» должен сделать бронирование 60 млрд кубометров транзитных мощностей на десять лет, а «Нафтогаз» должна обеспечить мощность на уровне 90 миллиардов кубометров. Оставшиеся 30 млрд кубометров в год могут забронировать другие компании.

По мнению экспертов, предложенный вариант не выгоден ни одной стороне.

Действующий контракт на транзит газа заканчивается в конце 2019 года.

«Нафтогаз Украины» — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа.

