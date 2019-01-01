Украина может потерять деньги от соглашения по транзиту газа
Концерн «Нафтогаз» сообщил о готовности начать работу над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года, сообщает РИА ФАН.
Согласно предложению вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича «Газпром» должен сделать бронирование 60 млрд кубометров транзитных мощностей на десять лет, а «Нафтогаз» должна обеспечить мощность на уровне 90 миллиардов кубометров. Оставшиеся 30 млрд кубометров в год могут забронировать другие компании.
По мнению экспертов, предложенный вариант не выгоден ни одной стороне.
Действующий контракт на транзит газа заканчивается в конце 2019 года.
«Нафтогаз Украины» — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Бригадный подряд» узнал о своем юбилее на «НАШЕСТВИИ»
- Каждый пятый – космонавт. В «Роскосмосе» оценили здоровье гостей фестиваля «Нашествие»
- На Украине подписал закон о химической кастрации педофилов
- Батут Роскосмоса на «Нашествии» не выдержал наплыва желающих в космонавты
- Гарик Сукачев на «НАШЕСТВИИ» рассказал о своем новом фильме