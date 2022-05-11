Украина лишилась почти пяти миллионов рабочих мест

Почти пять миллионов рабочих мест было потеряно на Украине на фоне экономических потрясений и увеличения числа беженцев. Об этом сообщается в докладе Международной организации труда (МОТ).

В США назвали кризис на Украине самой серьезной угрозой для мировой финансовой системы

Отмечается, что дальнейшая военная эскалация может привести к потере семи миллионов, или 43,5%, рабочих мест. Кроме того, кризис на Украине может вызвать проблемы с рабочей силой в соседних странах.

Ранее американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что события на Украине повлияют на мировую экономику гораздо серьезнее, нежели пандемия коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РаботаУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры