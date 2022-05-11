Украина лишилась почти пяти миллионов рабочих мест

Отмечается, что дальнейшая военная эскалация может привести к потере семи миллионов, или 43,5%, рабочих мест. Кроме того, кризис на Украине может вызвать проблемы с рабочей силой в соседних странах.

Ранее американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что события на Украине повлияют на мировую экономику гораздо серьезнее, нежели пандемия коронавируса.

