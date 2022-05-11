Украина лишилась почти пяти миллионов рабочих мест
Почти пять миллионов рабочих мест было потеряно на Украине на фоне экономических потрясений и увеличения числа беженцев. Об этом сообщается в докладе Международной организации труда (МОТ).
Отмечается, что дальнейшая военная эскалация может привести к потере семи миллионов, или 43,5%, рабочих мест. Кроме того, кризис на Украине может вызвать проблемы с рабочей силой в соседних странах.
Ранее американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что события на Украине повлияют на мировую экономику гораздо серьезнее, нежели пандемия коронавируса.
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