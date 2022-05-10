В США назвали кризис на Украине самой серьезной угрозой для мировой финансовой системы

Украинский кризис и рост инфляции стали самыми серьезными угрозами для мировой финансовой системы. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему.

Гейтс предрёк экономический спад из-за событий на Украине

Как отмечается в материале, ситуация на Украине и «рекордная инфляция» заменили прежнюю «самую большую угрозу», пандемию коронавирусной инфекции.

ФРС подчеркивает, что неопределенность в отношении перспектив инфляции создает риски для финансовых условий и экономической активности, пишет RT. Отмечается, что дальнейшие «неблагоприятные сюрпризы» в этой сфере могут грозить финансовой системе негативными последствиями.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
ТЕГИ:ЭкономикаУкраинаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры