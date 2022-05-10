В США назвали кризис на Украине самой серьезной угрозой для мировой финансовой системы
Украинский кризис и рост инфляции стали самыми серьезными угрозами для мировой финансовой системы. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему.
Как отмечается в материале, ситуация на Украине и «рекордная инфляция» заменили прежнюю «самую большую угрозу», пандемию коронавирусной инфекции.
ФРС подчеркивает, что неопределенность в отношении перспектив инфляции создает риски для финансовых условий и экономической активности, пишет RT. Отмечается, что дальнейшие «неблагоприятные сюрпризы» в этой сфере могут грозить финансовой системе негативными последствиями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru