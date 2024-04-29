Украина изменила свое заявление о соблюдении конвенции по правам человека
Украина пересмотрела свое первоначальное заявление об отступлении от обязательств по Европейской конвенции по правам человека и Международному пакту о гражданских и политических правах в период военного положения. Соответствующий документ опубликован на сайте Совета Европы.
«В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», — цитирует документ РИА Новости.
В обновленной версии отменяется отступление от некоторых важных статей, касающихся принуждения к труду, свободы совести и религии, права на мирные собрания и других гражданских свобод.
Однако сохраняются временные ограничения на период военного положения по ряду других конституционных прав граждан Украины, включая неприкосновенность жилья, тайну переписки, свободу передвижения, свободу слова и права участвовать в управлении делами и выборах.
Первоначальное широкое заявление об отступлении от обязательств Киев подал в начале апреля, но внимание СМИ к нему привлекла лишь обновленная версия документа, опубликованная на сайте Совета Европы.
Ранее в американском Госдепе сообщили о случаях серьезных нарушений прав человека со стороны официальных лиц Украины в 2023 году, сообщают«Известия». По данным внешнеполитического ведомства США, имеется информация о насильственных исчезновениях, пытках и жестоком обращении, или наказаниях, тяжелых условиях содержания под стражей. Также утверждается о серьезных проблемах с независимостью украинской судебной системы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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