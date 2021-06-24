«Оружие массового поражения». Захарова об угрозе, которую усмотрела в Киркорове Украина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отнеслась к решению Украины внести российского певца Филиппа Киркорова в список лиц, представляют угрозу нацбезопасности этой страны.

«Украина признала Филиппа Киркорова угрозой национальной безопасности. Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» - написала Захарова в Telegram.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в соответствующий список.

Сейчас в перечень лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины, входит 201 деятель культуры, отмечает RT. В их числе Вера Алентова, Ирина Алфёрова, Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Олег Газманов, Мария Миронова, Игорь Петренко и другие.

