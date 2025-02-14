Украина и США продолжат переговоры о полезных ископаемых

Зеленский уточнил, что 14 февраля состоялась встреча с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

Обозреватель The Washington Post Джош Рогин сообщил, что украинский президент отказался подписывать соглашение, которое предоставило бы США право на 50% запасов украинских полезных ископаемых. Ранее украинские СМИ сообщили, что проект документа был доработан в Киеве и передан представителям США. Американская сторона запросила время на его изучение, из-за чего встреча Зеленского с Вэнсом была отложена, передает «Радиоточка НСН».

