СМИ: Зеленский отказался подписать соглашение о передаче природных ресурсов США
Американские законодатели предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать документ, который передавал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, однако Зеленский отказался подписывать этот документ, сообщили конгрессмены в интервью Washington Post.
Зеленский, по данным издания, «вежливо отклонил предложение», переданное американской делегацией на встрече в Мюнхене.
Встреча проходила в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, где также обсуждались вопросы урегулирования конфликта.
Представители США, включая вице-президента Джей-Ди Вэнса, подчеркнули важность начала переговоров с целью прекращения конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Майкоп, Грозный и Йошкар-Ола признаны самыми «сентиментальными» городами РФ
- Еще одна женщина подала иск о сексуальном насилии против рэпера Diddy
- СМИ: Зеленский отказался подписать соглашение о передаче природных ресурсов США
- СМИ: Автоконцерн Hyundai рассматривает возможность вернуть завод в России
- ВСУ атаковали съемочную группу Первого канала в Курской области
- Вице-президент США Вэнс подчеркнул важность начала переговоров по Украине
- Прокуратура назвала неосторожность с огнем причиной пожара в пансионате Анапы
- Россияне назвали самых привлекательных персонажей из игр
- Власти Белгородской области начинают отселение хутора Высокий
- Премьер Литвы: Переговоры Путина и Трампа станут «пинком под зад» для Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru