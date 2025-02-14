СМИ: Зеленский отказался подписать соглашение о передаче природных ресурсов США

Американские законодатели предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать документ, который передавал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, однако Зеленский отказался подписывать этот документ, сообщили конгрессмены в интервью Washington Post.

Зеленский, по данным издания, «вежливо отклонил предложение», переданное американской делегацией на встрече в Мюнхене.

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Встреча проходила в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, где также обсуждались вопросы урегулирования конфликта.

Представители США, включая вице-президента Джей-Ди Вэнса, подчеркнули важность начала переговоров с целью прекращения конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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