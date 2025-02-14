СМИ: Зеленский отказался подписать соглашение о передаче природных ресурсов США

Американские законодатели предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать документ, который передавал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, однако Зеленский отказался подписывать этот документ, сообщили конгрессмены в интервью Washington Post.

Зеленский, по данным издания, «вежливо отклонил предложение», переданное американской делегацией на встрече в Мюнхене.