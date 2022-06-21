Украина хотела направить наемников в район Лисичанского НПЗ – Мирошник

По его словам, Киев хотел направить туда иностранных наемников. Как считает Мирошник, кардинально это на ситуацию не повлияет. Политик также отметил, что украинские формирования находятся в не лучшем психологическом состоянии.

Прорыв России в районе Лисичанска и Северодонецка приведет к крупному поражению ВСУ, но в дальнейшем российским войскам следует бить ВСУ по более уязвимым местам, заставляя отступить из Донбасса, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

