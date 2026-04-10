Украина хочет разместить на территории страны военные базы США и Европы
Украина хочет разместить на своей территории военные базы США и стран Европы в рамках гарантий безопасности для страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает ТАСС.
«Если на Украине будет стоять американская военная база или общая база Америки и Европы, то рисков у нас будет меньше», — заявил он.
По мнению Зеленского, в гарантии безопасности должны входить западные системы ПВО в достаточном объеме, а также обеспечение финансирования украинской армии. Киев решил предложить свое видение проекта, а партнеры дадут свой ответ.
Ранее лидеры «коалиции желающих» на переговорах в Париже подписали декларацию о размещении военных на Украине в случае достижения мира.
Горячие новости
