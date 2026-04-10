Образовательные учреждения зачастую не хотят решать вопросы с трудными подростками, скрывают факты нарушений, чтобы не ударить по своей репутации, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Речь идет о парне, который обращал на себя внимание, вел себя грубо, жестко по отношению к одноклассникам и педагогам. Педагог даже обращалась в полицию. Поэтому вопрос, почему полиция, само учреждение, министерство никак не отреагировали? Не хотели выносить сор из избы. Многие учреждения просто скрывают эти факты в погоне KPI, в итоге общество получает страшные и жесткие трагедии. Конец 2025 года и 2026 год такая активизация идет», - отметила она.

Убивший утром 7 апреля классного руководителя 17-летний девятиклассник из Добрянки Пермского края был вооружен кухонным ножом. По данным Telegram-канал SHOT, одноклассники неоднократно жаловались на странное поведение подростка: второгодник бился головой об стену и кричал матом на учителей.

