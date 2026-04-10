Российский голкипер «Буде-Глимта» Хайкин получил норвежское гражданство

Российский вратарь футбольного клуба из Норвегии «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил норвежское гражданство. Об этом сообщил канал NRK.

Лыжник Большунов рассказал, что отказался от предложений сменить гражданство

По его данным, сведения о предоставлении Хайкину гражданства появились в реестре населения.

Никите Хайкину 30 лет, футболист родился в Израиле, позднее переехал с семьей в Россию. По данным из открытых источников, у спортсмена есть гражданство РФ, Великобритании и Израиля. Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года и является четырехкратным чемпионом Норвегии.


ФОТО: EPA / ТАСС
