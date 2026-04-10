Российский голкипер «Буде-Глимта» Хайкин получил норвежское гражданство
10 апреля 202611:38
Российский вратарь футбольного клуба из Норвегии «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил норвежское гражданство. Об этом сообщил канал NRK.
По его данным, сведения о предоставлении Хайкину гражданства появились в реестре населения.
Никите Хайкину 30 лет, футболист родился в Израиле, позднее переехал с семьей в Россию. По данным из открытых источников, у спортсмена есть гражданство РФ, Великобритании и Израиля. Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года и является четырехкратным чемпионом Норвегии.
Горячие новости
- Сотрудника администрации Мариуполя задержали по подозрению в госизмене
- В Госдуме призвали запретить СМИ публиковать детали ЧП в школах
- Не выносят сор из избы: Останина объяснила всплеск нападений в школах
- Путин назначил нового посла России в Непале
- Синоптики: Похолодание не нанесет ущерба озимым культурам
- Полгода на Бали: Почему россияне чаще стали делать перерыв в карьере
- Минкультуры Молдавии запретило выступления Арбениной и Сабурова
- Берут всех: В каких сферах компании охотятся за «неидеальными» кандидатами
- Сальдо: В Алешках все школы и детские сады разрушены из-за атак ВСУ
- Российский голкипер «Буде-Глимта» Хайкин получил норвежское гражданство