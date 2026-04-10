Минкультуры Молдавии запретило выступления Арбениной и Сабурова

Министерство культуры Молдавии запретило выступления певицы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, стендап-комика Нурлана Сабурова, а также украинского исполнителя Олега Винника. Об этом говорится в заявлении ведомства.

По его данным, три мероприятия с участием артистов должны были состояться в ближайшее время в Кишиневе. Министерство подчеркнуло, что считает нецелесообразным проведение этих событий.

Организаторов выступлений уведомили о решении и рекомендовали «прекратить любые договорные отношения с указанными лицами во избежание ситуаций, которые могут привести к невозможности их въезда на территорию Республики Молдова и отмене мероприятий». Министерство не уточнило причины запрета.

Ранее в Литве предложили запретить въезд на территорию республики на период до пяти лет всем исполнителям, которые выступали в России или Белоруссии после 24 февраля 2022 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

