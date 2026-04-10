В Муроме в пробах водопроводной воды нашли норовирус

Норовирус второго типа выявили в пробах водопроводной воды в Муроме, где была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Владимирской области.

Ранее стало известно, что более ста человек в Муроме обратились к врачам с признаками кишечной инфекции. По последним данным, Роспотребнадзор зарегистрировал 163 случая заболевания, отравились в том числе 59 детей, пишет RT. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Предварительно, основная версия – это попадание источника инфекции в водопроводную воду», - отметили в СК.

Эксперты взяли пробы у заболевших горожан и образцы водопроводной воды по месту их жительства, в результате они обнаружили норовирус второго типа.

