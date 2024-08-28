Украина хочет достроить замороженную Чигиринскую АЭС
Украинская компания «Энергоатом» планирует достроить замороженную из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году Чигиринскую АЭС, сообщают «Известия».
Станция находится в Черкасской области. Четыре энергоблока могут возвести до 2050 года. Под строительство энергообъекта выделен земельный участок площадью более 38 га.
Компания отметила, что «внедрение инновационных ядерных технологий сделает страну лидером в сфере атомной энергетики с уникальным опытом и собственными технологическими решениями».
Ранее Еврокомиссар заявил, что Украина лишилась половины необходимых энергомощностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru