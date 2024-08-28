Украина хочет достроить замороженную Чигиринскую АЭС

Украинская компания «Энергоатом» планирует достроить замороженную из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году Чигиринскую АЭС, сообщают «Известия».

Станция находится в Черкасской области. Четыре энергоблока могут возвести до 2050 года. Под строительство энергообъекта выделен земельный участок площадью более 38 га.

Компания отметила, что «внедрение инновационных ядерных технологий сделает страну лидером в сфере атомной энергетики с уникальным опытом и собственными технологическими решениями».

Ранее Еврокомиссар заявил, что Украина лишилась половины необходимых энергомощностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

