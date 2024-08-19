Еврокомиссар: Украина лишилась половины необходимых энергомощностей

Украина лишилась около 9 гигаватт мощностей генеральной энергии, сообщила Financial Times еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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По его словам, речь идет о половине от необходимого объема для зимы. Западу для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо оказать помощь Киеву и передать генераторы, отремонтировать объекты производства электроэнергии и тепла, развернуть на крышах школ и больниц фотоэлектрические системы, отметила еврокомиссар.

Энергетика Украины держится за счет атомных электростанций (АЭС), мини-генераторов, солнечных панелей, а также электроэнергии, которую напрямую поставляют ряд стран, рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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