Еврокомиссар: Украина лишилась половины необходимых энергомощностей
Украина лишилась около 9 гигаватт мощностей генеральной энергии, сообщила Financial Times еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
По его словам, речь идет о половине от необходимого объема для зимы. Западу для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо оказать помощь Киеву и передать генераторы, отремонтировать объекты производства электроэнергии и тепла, развернуть на крышах школ и больниц фотоэлектрические системы, отметила еврокомиссар.
Энергетика Украины держится за счет атомных электростанций (АЭС), мини-генераторов, солнечных панелей, а также электроэнергии, которую напрямую поставляют ряд стран, рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еврокомиссар: Украина лишилась половины необходимых энергомощностей
- ВВС Белоруссии планируют получить партию Ми-35М и Су-30СМ от РФ
- В Пакистане ищут российского альпиниста, пропавшего после обвала
- В Госдуму внесен законопроект о дополнительном отпуске для полицейских
- СМИ: ВПК Запада заработал миллиарды на фоне украинского конфликта
- СМИ: Из-за двусмысленности соглашения по Газе бои могут продолжиться
- Опасный эксперимент: Три ребенка пострадали в лагере под Тулой
- В России создают вакцину от старости
- Кадыров опубликовал разговор с украинскими пленными
- Зеленский: Цель в Курской области - создание буферной зоны на территории РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru